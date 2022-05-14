Каникулы: Лучшие места для отдыха с детьми на природе
Вы уже закупаете шорты и сарафаны? Лето, которого мы все так ждали, уже на пороге! Время думать об отпуске и сделать его таким, чтобы воспоминаний хватило на всю зиму! Особенно если в семье есть дети – каникулы нужно планировать так, чтобы и детям в радость, и взрослым в удовольствие.
Тут главная проблема в том, что дети и взрослые имеют разные представления об отдыхе. Дети хотят резвиться на свежем воздухе, плавать и играть. Взрослые предпочитают СПА, массаж, и лежак у бассейна. Идеальный вариант - найти времяпрепровождение, которое понравится и родителям, и детям! Есть несколько вариантов.
Пикник
Разложить на траве посуду и игрушки, легкие закуски и соки, прямо как в кино – придется по душе всей семье. В такой атмосфере, да еще и на свежем воздухе, даже самые капризные дети будут уплетать за обе щеки.
Совместные активные игры на открытом воздухе
Отложить гаджеты и вспомнить беззаботное детство, когда родители не могли дозваться домой со двора, научить малышей играть в позабытые игры, которые занимали все свободное время когда-то – будет интересно взрослым ничуть не меньше, чем детям!
Но есть и развлечения, которые не были доступны нам в детстве – например, езда на пони! Это волнительное удовольствие сегодня доступно в некоторых центрах отдыха, например, Shamakhi Palace Sharadil.
Там же можно научиться стрельбе, развивая внимательность и концентрацию. Отдых, который совмещает полезное с приятным!
Игры в помещении
Если вдруг погода подводит – идет дождь или солнце слишком сильно печет в дневные часы, можно развлечься и в помещении! Например, в боулинг можно поиграть взрослым и детям вместе, и даже устроить соревнования!
Плавание в бассейне
Что-что, а бассейн любят все без исключения! Плавание расслабляет, закаляет, укрепляет мышцы, исправляет осанку и в целом оказывает оздоровительный эффект. К тому же доставляет столько радости!
СПА
Сауна и СПА-процедуры тоже приходятся по душе многим детишкам и почти не имеют противопоказаний. Поэтому вполне подходят для совместного семейного отдыха!
А подобрать замечательный отель в одном из прекрасных уголков Азербайджана, в котором есть все вышеперечисленные возможности, легко!
Вот список некоторых отелей, предоставляющих самый высокий уровень сервиса, условия для семейного отдыха и оздоровительные программы
Lankaran Springs Welness Resort - https://lankaransprings.az
Qalaalti Hotel&Spa - https://galaalti.az
Chinar Hotel&Spa Naftalan - https://chinarhotel.az
Garabagh Resort&Spa Naftalan - https://garabaghotel.az
Gashalti Health Hotel Naftalan - https://gashalti.az
Shamakhi Palace Sharadil - https://shamakhipalace.az
Веселого и качественного вам отдыха и незабываемых каникул!