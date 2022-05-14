Каникулы: Лучшие места для отдыха с детьми на природе

Вы уже закупаете шорты и сарафаны? Лето, которого мы все так ждали, уже на пороге! Время думать об отпуске и сделать его таким, чтобы воспоминаний хватило на всю зиму! Особенно если в семье есть дети – каникулы нужно планировать так, чтобы и детям в радость, и взрослым в удовольствие.

Тут главная проблема в том, что дети и взрослые имеют разные представления об отдыхе. Дети хотят резвиться на свежем воздухе, плавать и играть. Взрослые предпочитают СПА, массаж, и лежак у бассейна. Идеальный вариант - найти времяпрепровождение, которое понравится и родителям, и детям! Есть несколько вариантов.

Пикник

Разложить на траве посуду и игрушки, легкие закуски и соки, прямо как в кино – придется по душе всей семье. В такой атмосфере, да еще и на свежем воздухе, даже самые капризные дети будут уплетать за обе щеки.

Совместные активные игры на открытом воздухе

Отложить гаджеты и вспомнить беззаботное детство, когда родители не могли дозваться домой со двора, научить малышей играть в позабытые игры, которые занимали все свободное время когда-то – будет интересно взрослым ничуть не меньше, чем детям!

Но есть и развлечения, которые не были доступны нам в детстве – например, езда на пони! Это волнительное удовольствие сегодня доступно в некоторых центрах отдыха, например, Shamakhi Palace Sharadil.

Там же можно научиться стрельбе, развивая внимательность и концентрацию. Отдых, который совмещает полезное с приятным!