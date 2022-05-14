По предварительным данным, от ракетного удара по Одессе пострадали двое взрослых и тяжело ранен маленький ребенок. Об этом сообщает украинское оперативное командование "Юг".

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Российские войска наносят ракетные удары по Одесской области, пострадала база отдыха. Об этом пишет одесская "Думская".

По данным издания, в результате удара пострадала база отдыха в Одесской области.

Ранее сегодня сообщалось, что в Белгород- Днестровском районе Одесской области был виден дым.