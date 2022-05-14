В Москве назвали «ошибкой с далеко идущими последствиями» вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Безопасность Швеции и Финляндии в результате их ожидаемого вступления в НАТО не укрепится, а Москва не смирится с этой ситуацией, заявил в понедельник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего... Все это - отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, политикоформирующими кругами на Западе и, в частности, в странах северной Европы. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно», - цитирует Интерфакс Рябкова.
«А в какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому союзу. Никаких иллюзий о том, что мы будем с этим просто мириться, у них быть не должно», - подчеркнул Рябков.
Замглавы МИД РФ также назвал планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО ошибкой с далеко идущими последствиями. «Общий уровень военной напряженности возрастет, предсказуемости в этой сфере станет меньше. Жаль, что здравый смысл приносится в жертву каким-то фантомным предоставлениям о том, что следует делать в складывающейся ситуации, - сказал Рябков, добавив: - Это очередная тяжелая ошибка с далеко идущими последствиями. Но что делать, таков уровень тех, кто принимает соответствующие решения в соответствующих странах».