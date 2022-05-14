В Москве назвали «ошибкой с далеко идущими последствиями» вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Безопасность Швеции и Финляндии в результате их ожидаемого вступления в НАТО не укрепится, а Москва не смирится с этой ситуацией, заявил в понедельник заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

«Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего... Все это - отражение абсолютно ложного и искаженного восприятия того, что происходит в мире, политикоформирующими кругами на Западе и, в частности, в странах северной Европы. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно», - цитирует Интерфакс Рябкова.