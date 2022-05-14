Вице-спикер иранского парламента летит в Баку

Заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад посетит Азербайджан для участия в третьем ежегодном заседании Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества. Об этом говорится в сообщении посольство Ирана в Азербайджане.

Как отмечает диппредставительство, в рамках двухдневного визита Никзад планирует посетить Нахчыван и встретиться с председателем Верховного Меджлиса автономной республики Васифом Талыбовым.

В посольстве также заявили, что вице-спикер выступит на заседании Парламентской ассамблеи ОЭС в Баку и проведет ряд двусторонних встреч.