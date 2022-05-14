В Грузии арестован директор оппозиционного телеканала

Тбилисский городской суд приговорил бывшего генерального директора телекомпании «Рустави 2», ныне гендиректора оппозиционной телекомпании «Мтавари» Нику Гварамия к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Его заключили под стражу в зале суда, пишет «Эхо Кавказа».

Гварамию признали виновным по статье 220 Уголовного кодекса Грузии – злоупотребление полномочиями вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгоды или преимущества, для себя или других лиц, повлекшее значительный ущерб. Эпизод, по которому судья приговорил Гварамию к 3,5 годам тюрьмы, касается дорогостоящего автомобиля, купленного рекламной компанией.

В ноябре 2019 года в Генпрокуратуре страны заявили, что в феврале того же года гендиректор «Рустави 2» «для личного пользования и пользования членами своей семьи в Porsche Centre выбрал новый автомобиль Porsche Macan S стоимостью 76,7 тысячи евро». По версии прокуратуры, «вопреки законным интересам телекомпании» Гварамия решил приобрести эту машину по бартеру – в обмен на размещение рекламы автоцентра в эфире «Рустави 2».