Лукашенко и Пашинян отправились в Москву

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба армянского правительства.

Армянский премьер в российской столице примет участие в очередном саммите лидеров стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности. По итогам обсуждений состоится пресс-подход главы армянского правительства Никола Пашиняна, а также генсекретаря ОДКБ Станислава Зася.

В Москву для участия в саммите ОДКБ отправился и глава Беларуси Александр Лукашенко, передают белорусские СМИ. Запланирована встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.