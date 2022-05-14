Европа увидела в израильском газе альтернативу российскому

Поставки израильского газа через Турцию в Европу рассматриваются как альтернатива российскому сырью, пишет РИА Новости со ссылкой на Yeni Şafak.

"Пока сохраняется напряженность между Россией и Украиной, в Европе продолжаются поиски альтернативного газа. Израильский газ рассматривается как вариант, его маршрут планируется через Турцию, через Восточное Средиземноморье. В случае достижения договоренности о доставке израильского газа в Европу через Турцию ожидается, что турецкий корабль будет дежурить в периоды передачи", - сообщает издание.

Уточняется, что "сосредоточив внимание на глубоководном бурении для добычи нефти и природного газа из морей, Турция включила в свой флот четвертое буровое судно". "Новое буровое судно, отправившееся из Южной Кореи 7 марта, направляется в сторону Туниса. 74-дневный рейс корабля завершится, когда 19 мая, в День молодежи и спорта, корабль прибудет в Турцию. Корабль нового поколения, который будет нести службу в Восточном Средиземноморье, начнет свою первую миссию в июле после двух месяцев подготовительных работ. Он будет способствовать глубоководным исследованиям и дноуглубительным работам в Средиземном море, может работать на глубине до 3 тысяч 600 метров, способен бурить до 12 200 метров", - отмечает Yeni Şafak.