Российские солдаты пытаются заблокировать выход из бункеров «Азовстали»

Российские военные не оставляют планов по штурму мариупольской "Азовстали". Они пытаются заблокировать выход из бункеров. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Азовсталь. Главное. Россияне не прекращают попыток зайти или заблокировать выход из бункеров. Большинство наземных действий ими ведутся на периметре завода. Никакого глобального приближения не происходит, именно из-за этого растет плотность обстрелов", - сказал он.

Также Андрющенко опроверг заявление боевиков "ДНР" о якобы 10 защитниках полка "Азов", которые сдались в плен.

Напомним, вчера российские военные впервые сбросили зажигательные или фосфорные бомбы на мариупольскую "Азовсталь".