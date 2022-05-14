«Направленность визита конкретная и практическая»: премьер Беларуси едет в Азербайджан

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 18 мая отправится с рабочим визитом в Азербайджан, сообщили БелТА в пресс-службе белорусского правительства.

"Направленность визита конкретная и практическая. Если какие-то направления азербайджанскую сторону не интересуют, у них есть более выгодные предложения от других государств, значит, нам надо найти новые. Изыскать возможности для того, чтобы нарастить товарооборот. Сегодня необходимо получить реальный срез обстановки и определить точки роста, которые мы должны продвигать и предметно обсуждать", - сказал Роман Головченко в Telegram-канале.

Отмечается, что в ходе двухдневного визита премьер-министра Беларуси в Азербайджан ожидаются встречи с руководством страны, посещение Гянджинского автомобильного завода, международных выставок Caspian Agro и Inter Food, а также производственного предприятия "Иглим". Кроме того, в рамках визита запланирована бизнес-встреча деловых кругов Беларуси и Азербайджана.