COVID затормозил сильнее ожидаемого экономику Китая

Жесткие ограничения в КНР, направленные на борьбу с распространением коронавируса, затормозили китайскую экономику сильнее ожидаемого. В апреле объемы промышленного производства снизились на 2,9% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, сообщает Национальное статистическое ведомство в Пекине.

Согласно информации, еще в марте данный показатель возрос на 5%, а опрошенные Reuters аналитики ожидали его роста в апреле на 0,4%.

Китайские компании испытывают сложности в связи с жесткими локдаунами во время волны "омикрона". В частности, отмечаются перебои с поставками и рост расходов. Обороты розничной торговли в апреле по сравнению с тем же месяцем прошлого года упали на 11,1% - значительно сильнее, чем прогнозировали аналитики. Опрошенные Reuters эксперты рассчитывали на спад на уровне 6,1%. Кроме того, в апреле в Китае резко возрос уровень безработицы. Доля безработных в прошлом месяце составляла 6,1% - лишь немногим ниже, чем исторически показатель за февраль 2020 года, составивший 6,2%.

По мнению экспертов, показатели за апрель скорее свидетельствуют о том, что спад второй в мире экономики по итогам 2022 года окажется сильнее, чем ожидалось. "Данные по деятельности за апрель раскрыли ущерб от локдаунов в Шанхае и других регионах страны", - указывается в анализе финансового агентства Bloomberg. По мнению его аналитиков, последствия стратегии "нулевого ковида" значительно шире и глубже, чем ожидалось.