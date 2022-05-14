Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:52

Последние заявления российских дипломатов, начиная с министра иностранных дел Сергея Лаврова и заканчивая Марией Захаровой, все чаще заставляют вспомнить рекламный слоган «лучше бы промолчать». Им кажется, что их реплики и заявления глубоки и остроумны. А сами они – высококлассные профессионалы. Но эта картинка существует только в их головах. У нормальных здравомыслящих людей реплики и заявления российских дипломатов уже давно вызывают недоумение. Судите сами. То глава российской дипломатии советует журналисту, не допущенному на его пресс-конференцию в Душанбе, «с павлинами разговаривать». То официальный представитель МИДа Захарова комментирует итоги Евровидения следующим образом: «Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь. Европа аплодирует стоя. Занавес».

И действительно – занавес. В связи с окончанием шоу, которое когда-то пафосно именовалось «дипломатия России». Сплотить против себя коалицию из почти 40 стран, не суметь на третьем месяце «спецоперации» внятно объяснить международному сообществу ее цели, довести образцово дружественную Финляндию и сравнительно нейтральную Швецию до вступления в НАТО – это суметь надо, не всем такое дано. А 14 мая Сергей Лавров выступал на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Москве. Жаловался на Запад, развязавший «гибридную войну» против России, на его «грабительские действия» в отношении материальных активов. И договорился до того, что объявил Украину «инструментом сдерживания мирного развития Российской Федерации в контексте курса на «увековечение» однополярного миропорядка». Тут уж, как говорится, хоть стой, хоть падай. В этом вся российская дипломатия нынешних времен, сведшаяся к неуклюжим попыткам оправдать агрессию – и тут же жалующаяся, что иностранные партнеры не высказывают никакого понимания таким действиям. Более того, стремятся этому противостоять всеми доступными им средствами. Включая сюда и арест российских активов, который Сергей Лавров смело назвал «государственным пиратством».