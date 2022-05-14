Мария Захарова с павлинами разговаривает. Хоть стой, хоть падай по следам выступлений
Последние заявления российских дипломатов, начиная с министра иностранных дел Сергея Лаврова и заканчивая Марией Захаровой, все чаще заставляют вспомнить рекламный слоган «лучше бы промолчать».
Им кажется, что их реплики и заявления глубоки и остроумны. А сами они – высококлассные профессионалы. Но эта картинка существует только в их головах. У нормальных здравомыслящих людей реплики и заявления российских дипломатов уже давно вызывают недоумение.
Судите сами. То глава российской дипломатии советует журналисту, не допущенному на его пресс-конференцию в Душанбе, «с павлинами разговаривать». То официальный представитель МИДа Захарова комментирует итоги Евровидения следующим образом: «Согласитесь, без победы Украины на Евровидении картина случившегося с этой страной была бы не полной. Национальные костюмы и музыкальные инструменты, две бабы яги на струнных, брейк-данс и кричалки про Азовсталь. Европа аплодирует стоя. Занавес».
И действительно – занавес. В связи с окончанием шоу, которое когда-то пафосно именовалось «дипломатия России». Сплотить против себя коалицию из почти 40 стран, не суметь на третьем месяце «спецоперации» внятно объяснить международному сообществу ее цели, довести образцово дружественную Финляндию и сравнительно нейтральную Швецию до вступления в НАТО – это суметь надо, не всем такое дано.
А 14 мая Сергей Лавров выступал на ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Москве. Жаловался на Запад, развязавший «гибридную войну» против России, на его «грабительские действия» в отношении материальных активов. И договорился до того, что объявил Украину «инструментом сдерживания мирного развития Российской Федерации в контексте курса на «увековечение» однополярного миропорядка».
Тут уж, как говорится, хоть стой, хоть падай. В этом вся российская дипломатия нынешних времен, сведшаяся к неуклюжим попыткам оправдать агрессию – и тут же жалующаяся, что иностранные партнеры не высказывают никакого понимания таким действиям. Более того, стремятся этому противостоять всеми доступными им средствами. Включая сюда и арест российских активов, который Сергей Лавров смело назвал «государственным пиратством».
А как тогда назвать действия Москвы, которая на полном серьезе обсуждает присоединение к России Херсонской области соседней страны? Причем если Киев на такой грабеж не согласится, то это будет расценено Кремлем как угроза и даст РФ право первой применить ядерное оружие. Какой «предсказуемости» ожидает Лавров от государств Запада в таких условиях?
Российская дипломатия, помимо прочего, так привыкла врать всему миру, что сама в свое вранье поверила и продолжает утверждать, что на самом деле все с позициями России на международной арене хорошо. Есть, конечно, отдельные проблемы, но не они делают погоду. «Углубляется особо привилегированное стратегическое партнерство с Индией, с Алжиром, Египтом. Выходят на новый уровень отношения со странами Персидского залива. То же самое происходит в отношении Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, других стран в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Азии, Африке, Латинской Америке». Где Лавров это увидел – нужно спрашивать только его самого.
«Особо привилегированное стратегическое партнерство» следует назвать другими словами – стремлением ряда государств, пользуясь санкциями, как можно дешевле купить у России сырье, от нефти до зерна. И не более того. Да что говорить про других, если даже партнеры Москвы по ЕАЭС и ОДКБ от нее открещиваются и поддерживать её выкрутасы не желают категорически.
Россия медленно, но верно дрейфует в сторону признания ее государством-изгоем. В том числе благодаря своим «блестящим» дипломатам. Все, что было можно, – они провалили, но продолжают утверждать обратное. С такой твердолобостью - им только с павлинами разговаривать.