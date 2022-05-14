Финский генерал жестко ответил на угрозы России по вступлению страны в НАТО

Финский генерал Гамис Ставридис отреагировал на угрозы России по вступлению страны в НАТО. Свое мнение военный выразил в Twitter.

"Приглашаем вас присоединиться к 200 тысячам россиян, которые уже зарыты в землю в Финляндии на глубине нескольких метров после вашей последней попытки в 1939-м году", - написал генерал.

Так Ставридис ответил на публикацию Bloomberg "Чему Украина может научиться у Финляндии", где журналисты вспоминали исторический разгром русских при попытке оккупировать Финляндию перед Второй мировой войной.

15 апреля президент Финляндии Саули Ниинистё заявил об официальной подаче заявки на членство в НАТО.