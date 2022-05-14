Евросоюз придумал, как покупать российский газ без нарушения санкций

Евросоюз разработал новый план по закупке российского газа, который позволяет избежать нарушения санкций и при этом удовлетворит требования России, пишет Bloomberg.

На закрытом заседании Еврокомиссия представила план нового руководства, в котором указано, что европейские импортеры могут открывать счета в евро или долларах в Газпромбанке. Компании должны сделать четкое заявление о том, что считают свои обязательства выполненными после оплаты в евро или долларах, в соответствии с существующими контрактами, и Москва не должна требовать от стран ЕС никаких других действий по платежам. Однако Еврокомиссия не уточнила своего отношения к открытию счета в Газпромбанке в рублях. Ранее официальные лица указывали, хотя и не в письменной форме, что открытие такого счета нарушит санкции. Этот момент в обновленном руководстве не рассматривается.

При обсуждении нового плана представители государств разделились во мнениях. В то время как Германия, Венгрия, Италия и Франция одобрили план комиссии, Польша отметила, что в нем нет юридической ясности, и призвала послов ЕС обсудить этот вопрос. Других смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях. Комиссия отказалась комментировать пересмотренное руководством.