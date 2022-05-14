Премьер Эстонии о переговорах Украины с Россией: Мир не может быть конечной целью

Мир не может быть конечной целью будущих мирных переговоров между Украиной и Россией после окончания войны. Европейский союз уже трижды совершал эту ошибку. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает Euroactiv.

"Мы уже трижды совершали эту ошибку в случае Грузии, Донбасса и Крыма, думая, что теперь у нас есть мирный договор, все останутся на своих местах, и мы вернемся к обычным делам. На оккупированных территориях зверства не прекратятся, если будет мир", - считает она.

По словам Каллас, нарратив вокруг мирных переговоров также был бы неправильным, и Украина должна сама решать, что она готова положить на стол переговоров.