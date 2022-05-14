Гордон оскорбил Лукашенко

Украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире шоу "ЖВЛ" высказался о президенте Беларуси Александре Лукашенко, назвав его лжецом, подонком и фашистом за то, что тот обманул его в 2020 году.

Тогда журналист брал интервью у главы республики и спросил его о возможности нападения на Украину со стороны Беларуси.

"Дело в том, что в свое время Александр Турчинов мне сказал, что в 2014 году Лукашенко ему пообещал, что никогда с территории Беларуси российские войска не двинутся в Украину. В крайнем случае он предупредит об этом за три дня. Я процитировал это откровение Турчинова и спросил: "Вы можете повторить это?" И он сказал: "Никогда. С территории Беларуси российские войска не пойдут в Украину", – вспомнил Гордон.

"Сегодня я вынужден констатировать, что Лукашенко оказался лжецом и подонком. Лжец, подонок, фашист", – сказал журналист.