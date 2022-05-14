Банк Республика объявляет кредитную кампанию, приуроченную к 30-летию банка фото
Банк Республика, который всегда радует своих клиентов интересными и выгодными предложениями, запустил кредитную кампанию со специальными скидками под названием «Юбилейная скидка», посвященную 30-летию банка. Так, все клиенты, обратившиеся в Банк до 30 июня, получат возможность оформить кредит наличными с 0% комиссией и по ставке 14% годовых.
В рамках акции, которая порадует всех, клиенты смогут получить кредит наличными на выгодных условиях:
- Максимальная сумма - 50 000 манатов;
- Срок - до 48 месяцев;
- Льготный период - 3 месяца;
- Поручитель - не требуется;
- Страховые расходы - нет.
Клиенты, которые ранее брали кредит в Банке Республика, смогут онлайн подать заявку и, не посещая банк, получить кредит непосредственно на свою карту.
Любой клиент, желающий воспользоваться акцией, может легко оформить потребительский кредит, обратившись в отделения банка или заказав кредит онлайн на официальном сайте банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.
Если вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись, то поспешите воспользоваться Юбилейными скидками!
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или позвонив Call Center Банка по номеру 144.