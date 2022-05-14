Тегеран выдвинул Вашингтону «особые инициативы»

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что во время визита в Иран заместителя главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Энрике Мора страна выдвинула особые инициативы и США должны принять решение, передает IRNA.

По его словам, глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан и Жозеп Боррель договорились продолжать консультации очно и поэтому на встрече с Энрике Мора Иран выдвинул особые инициативы по ядерной сделке. Если США ответят на эти предложения, тогда все стороны вернутся в Вену, чтобы достичь соглашения.

«Если США объявят о своем политическом решении, тогда мы можем предпринять шаги в этом отношении. Мора посетил с визитом Иран с особой повесткой дня. Все равно Тегеран требует свои законные права, и надо снять максимальное давление с Ирана», - добавил он.