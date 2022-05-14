Квин: Украина может вступить в НАТО без ПДЧ, как Швеция и Финляндия

Украина может вступить в НАТО без выполнения Плана действий по членству (ПДЧ). Поскольку это не является обязательной процедурой. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила временный поверенный в делах США Кристина Квин.

По ее словам, Вашингтон поддерживает политику "открытых дверей" в НАТО, в том числе для Украины.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в альянс без ПДЧ", - отметила Квин.