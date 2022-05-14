Итальянская полиция: предотвращена атака российских хакеров при голосовании на Евровидении-2022

Итальянской полиции удалось пресечь несколько кибератак, предпринятых пророссийской группой хакеров во время голосования на конкурсе «Евровидение-2022», который завершился в минувшую субботу победой Украины, передают итальянские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы страны.

По данным полиции, Хакеры Killnet и его филиала «Легион» пытались проникнуть в ночь открытия и во время финала, в частности во время голосования в систему голосования. Однако полиции удалось организовать оперативную команду, которая круглосуточно работала в Национальном компьютерном антикриминальном центра по защите критически важных инфраструктур и нейтрализовала кибератаки.