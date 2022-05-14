Экономика Азербайджана выросла на 7,2%

В январе-апреле текущего года в Азербайджане произведено ВВП на 39 554,8 млн манатов, или на 7,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Госкомтстат.

Согласно данным, за последний год добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики выросла на 0,2%, а в ненефтяном секторе - на 11,4%.

54,8% производства ВВП приходится на промышленность, 7,7% - на торговлю, ремонт транспортных средств, 6% - на транспорт и складское хозяйство, 4% - на строительство, 2,4% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 1,4% - на информацию и связь, 1,3% - на размещение туристов и общественное питание, 14,5% - на другие отрасли. Чистые налоги на товары и импорт составили 7,9% ВВП.