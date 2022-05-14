В Луганске жены мобилизованных "ЛНРовцев" устроили бунт и потребовали от так называемого "министра иностранных дел ЛНР" Владислава Дейнего вернуть их мужей, воюющих против Украины. Об этом сообщает "Политика страны".

"Верните наших мужей! 206-й полк! Много убитых, раненых и пленных! Кто остался в Харьковской области, их на территорию России не выпускают! Они не сдались, их разбили полностью! Они просто ушли с боевых действий. Они не дезертиры, они просто спасли свои жизни, те, кто смогли. На них шли танки, а они, извините, с пистоликами", - говорят в обращении луганчанки.

Вразумительного ответа возмутившиеся женщины не получили.

Также в соцсетях появились обращения жён и матерей мобилизованных солдат "ДНР" из 115-го полка.

Есть и видеозапись, на которой запечатлено, как военные "ЛНР", отступившие из-под Харькова, безуспешно пытаются перейти российскую границу.