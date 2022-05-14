Союзники «Хезболлы» теряют места в парламенте Ливана
Партии, близкие к шиитской «Хезболле», потеряли несколько мест в ливанском парламенте. По предварительным результатам выборов, прошедших в минувшее воскресенье, 15 мая, места некоторых ветеранов ливанской политики займут новички, обещающие реформы, передают израильские «Детали».
Подсчет голосов продолжается, окончательный состав парламента Ливана, состоящего из 128 членов, пока не определен. Как пишет Reuters, одним из самых поразительных результатов стало то, что связанный с «Хезболлой» друзский политик Талал Арслан, потомок одной из старейших политических династий Ливана, впервые избранный в 1992 году, уступил свое место Марку Дау, новичку, выступающему за реформы.
Первые результаты также свидетельствуют о победе по меньшей мере пяти других независимых кандидатов, которые проводили свою кампанию на платформе реформ и привлечения к ответственности политиков, которых обвиняют в том, что они привели Ливан к самому тяжелому кризису со времен гражданской войны 1975-1990 годов.
Партия христианской общины «Ливанские силы», которая выступает против «Хезболлы», опережает союзное этой организации Свободное патриотическое движение (СПД) и становится крупнейшей христианской партией в парламенте. «Ливанские силы», связанные с Саудовской Аравией, получили не менее 20 мест по сравнению с 15 местами в 2018 году.
Как сообщает пресс-служба партии, по результатам парламентских выборов партия христианской общины «Ливанские силы» должна получить как минимум 20 из 128 мест в Палате депутатов. «Ливанские силы», созданные как ополчение во время 15-летней гражданской войны в Ливане, неоднократно призывали «Хезболлу» к разоружению. Кандидат от оппозиции также совершил прорыв в районе Южного Ливана, где доминирует «Хезболла». Элиас Джради, врач-офтальмолог, займет место, которое ранее занимал Ассаад Хардан из Сирийской социалистической националистической партии, близкий союзник «Хезболлы» и член парламента с 1992 года.
На прошлых выборах в 2018 году «Хезболла» и ее союзники получили большинство в 71 место. Нынешние выборы – первые после разрушительного экономического краха в Ливане, в котором Всемирный банк обвинил правящих политиков, и после взрыва в порту в 2020 году, разрушившего целые районы Бейрута. «Хезболла» военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.