В Турции за фальсификацию задержаны азербайджанцы

Ульвия Худиева, собкор 13:55

В Турции арестована группа, занимавшаяся продажей вопросов международных экзаменов SAT (Scholastic Aptitude Test) для поступления в престижные вузы США и Европы. В группу входили иранцы, а также граждане Азербайджана - полиция уже задержала шестерых. Выяснилось, что перед экзаменом члены группы пытались продать ответы на экзаменационные вопросы за 2-3 тысячи долларов. Об этом сообщили турецкие СМИ. Согласно материалам следствия, 7 мая Управление по борьбе с финансовыми преступлениями Турции получило информацию, что ответы на тесты SAT будут продаваться за 2-3 тысячи долларов накануне экзаменов в Технологическом университете OSTIM, колледже Бештепе в Анкаре и Университете TOBB.

Было установлено, что вопросы на экзамены были доставлены в Турцию гражданами Азербайджана - некими Джахидом и Али А. и распространялись в так называемых «карантинных» домах. Немедленно началось расследование. В указанных домах обнаружили 11 «шпаргалок» на экзамены по английскому языку, 18 вопросников по 55 страниц на английском языке и различные экзаменационные материалы. В ходе расследования было установлено, что экзаменационные задания в вопросниках, конфискованных в упомянутых домах, полностью совпадают с настоящими экзаменационными вопросами. Обыски в домах подозреваемых выявили переписку членов группы о том, что они организовывали и продавали вопросы студентам за деньги. В прокуратуре заявили, что таким образом подозреваемые получили крупную сумму денег и нанесли общественный ущерб. 9 мая шестерых подозреваемых заключили под стражу и передали в суд. Граждан Азербайджана, Фуада К. и Афсану Г., арестовали. Другие подозреваемые, Алекпер К., Али А., Фармаз Х. и Саид К., были отпущены под подписку о невыезде. Задержанные рассказали, что вопросы отправлялись в архиве с паролем. Экзамен SAT проводится в 170 странах в единое время В некоторых странах из-за разницы во времени экзамены принимаются заранее. Как только эти вопросы поступали в формате PDF, они загружались в Telegram и продавались за 2000-3000 долларов.