Кремль: вступление Украины в НАТО могло привести к спору РФ с членом альянса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя тему вступления Финляндии и Швеции в НАТО, обратил внимание на то, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией.

«В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в альянсе, что несет огромные-огромные риски для всего континента», - цитирует Пескова РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО серьезный и вызывает обеспокоенность: «Будем очень внимательно следить, какие будут последствия вступления Финляндии и Швеции в НАТО в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке».