Одно из самых кровопролитных сражений за время войны в Украине

Попытка форсировать реку Северский Донец в Донбассе обернулась такой катастрофой, что о ней заговорили даже в контролируемом Кремлем "информационном пузыре", пишет издание The New York Times.

Оно цитирует данные американского Института изучения войны, согласно которым Россия потеряла 485 военных 74-й мотострелковой бригады во время боев у Белогоровки.

Эксперты института изучили спутниковые снимки с места боя 11 мая и пришли к выводу о масштабных потерях российской армии, которые включают не только личный состав, но и более 80 единиц российской техники.