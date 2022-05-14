В Офисе Зеленского рассказали, когда украинская армия будет готова к активному контрнаступлению
Украинская армия будет готова к активному контрнаступлению к середине июля. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
Произойдет это, как отметил Арестович, после получения достаточных объемов тяжелого вооружения от партнеров.
«Первое серьезное оружие, думаю, придет не раньше июля. Точнее, в серьезных количествах. Надо правильно понимать. Идти оно будет и раньше, но вот как бы не раньше июля», - заявил советник главы ОП.