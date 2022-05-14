McDonald's уходит из России окончательно

McDonald's объявил, что принял окончательное решение об уходе из России, бизнес компании в России будет продан.

РБК со ссылкой на заявление компании пишет, что McDonald's после ухода из России и продажи бизнеса запретит новому владельцу ресторанов использовать свой логотип, название и фирменное меню.

«McDonald's пришел к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's. В рамках решения McDonald's о выходе с российского рынка компания намерена продать все свои рестораны в России местному покупателю. Компания намерена инициировать процесс по лишению всех этих ресторанов права на использование бренда, что повлечет за собой прекращение использования названия, логотипа, торговой марки и меню McDonald's. Компания сохраняет за собой свои товарные знаки в России», - говорится в заявлении.