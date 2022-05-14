В Турции задержали террориста-смертника

В Турции в городе Шанлы Урфа задержали террориста-смертника, сообщает телеканал NTV.

В ходе обыска в доме, где был задержан подозреваемый, обнаружено и изъято большое количество цифровых материалов. Установлено, что этот человек, поддерживая связь с полномочными лицами террористической организации ИГИЛ в Дамаске, планировал теракт в Турции.

Отмечается, что только в этом году предотвращен уже десятый теракт с участием смертника, который ИГИЛ планировал совершить в Турции.