После Баку в Ереван: президент Литвы едет на Южный Кавказ

Президент Литвы Гитанас Науседа посетит с официальными визитами Азербайджан и Армению. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы литовского государства.

Отмечается, что в среду, 18 мая, Науседа встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. Президенты обсудят двустороннее сотрудничество в области энергетики и экономики, ситуацию с безопасностью на Кавказе, сотрудничество между Азербайджаном и Европейским союзом, а также примет участие в литовско-азербайджанском бизнес-форуме.

Затем, 19-20 мая, Науседа побывает в Ереване, где встретится с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Николом Пашиняном и спикером парламента Аленом Симоняном.