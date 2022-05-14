Вклад UNEC в Год Шуши: выставка «Сокровищница» фото
Состоялось открытие художественной выставки преподавателя Школы дизайна Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Айнур Рзаевой под названием «Сокровищница», посвященной Году Шуши.
В открытии выставки, проходившей в Центре музея, приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, профессорско-преподавательский состав университета, известные деятели культуры и искусства страны, интеллигенция и другие гости.
Выступивший на открытии выставки ректор Адалат Мурадов отметил, что художественные картины молодого преподавателя Айнур Рзаевой ранее демонстрировались на Экономическом форуме и вызвали особый интерес у присутствовавшего на форуме лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара. Было отмечено, что автор свое произведение под названием «Kлянусь созвездиями» подарила ученому. Ректор, говоря о высоких педагогических качествах Айнур Рзаевой, поздравил и пожелал ей новых успехов.
Известные деятели культуры, принявшие участие в выставке, рассказали о творчестве художника, уникальности созданных ею произведений.
На персональной выставке «Сокровищница» представлены знаменитые азербайджанские ковры: шушинские, ширванские, кубинские, шекинские, бакинские, шабранские, нахчыванские, казахские, гянджинские и 30 ручных работ в жанре натюрморта.
Выставка продлится до 14 мая.