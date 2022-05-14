Состоялось открытие художественной выставки преподавателя Школы дизайна Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Айнур Рзаевой под названием «Сокровищница», посвященной Году Шуши.

В открытии выставки, проходившей в Центре музея, приняли участие ректор UNEC профессор Адалат Мурадов, профессорско-преподавательский состав университета, известные деятели культуры и искусства страны, интеллигенция и другие гости.

Выступивший на открытии выставки ректор Адалат Мурадов отметил, что художественные картины молодого преподавателя Айнур Рзаевой ранее демонстрировались на Экономическом форуме и вызвали особый интерес у присутствовавшего на форуме лауреата Нобелевской премии Азиза Санджара. Было отмечено, что автор свое произведение под названием «Kлянусь созвездиями» подарила ученому. Ректор, говоря о высоких педагогических качествах Айнур Рзаевой, поздравил и пожелал ей новых успехов.