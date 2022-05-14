В Украине погиб командир роты белорусского батальона фото
На войне в Украине погиб командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского Павел "Волат". Об этом сообщили в Telegram-калане батальона.
"Сегодня наш батальон понес огромные потери. В ходе операции по освобождению украинского села от российской оккупации был смертельно ранен командир роты, военнослужащий нашего батальона Павел "Волат". Его пытались доставить в больницу в критическом состоянии, но не успели", – говорится в сообщении.