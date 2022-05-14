На Западе начали опасаться победы Украины

У ряда западных политиков появились опасения, связанные с возможной победой Украины в войне с Россией. В частности, есть страх ядерной угрозы и невозможность в долгосрочной перспективе нормализовать энергетические связи. Об этом говорится в опубликованной в понедельник, 16 мая, статье издания Politico.

Отмечается, что в последнее время Россия столкнулась с чередой неудач в войне с Украиной. Это и движение Швеции и Финляндии в НАТО, и вытеснение российских войск с окраин Харькова, и неудачное форсирование около Белогоровки.

Теперь на Западе обеспокоены тем, что последует после победы Украины.