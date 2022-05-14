Россия, похоже, начала перемещать грузовики с баллистическими ракетами «Искандер» к границе Финляндии спустя день после того, как в Хельсинки объявили о намерении вступить в НАТО. Об этом пишет британская Daily Mail.

Издание со ссылкой на видео, опубликованное в российских социальных сетях, отмечает, что автомобили с ракетами «Искандер», которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, направляются к городу Выборг, на границе с Финляндией.

«Как только президент Финляндии сообщил, что они вступают в НАТО, целая дивизия «Искандеров», семь штук… движется в сторону Выборга», — говорится в видео.

Издание напоминает, что ранее в понедельник Министерство иностранных дел России предупредило, что планы Швеции и Финляндии вступить в НАТО являются ошибкой с далеко идущими последствиями.