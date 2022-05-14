Путин: вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создает непосредственной угрозы

Расширение НАТО носит искусственный характер, заявил президент РФ Владимир Путин в понедельник на юбилейном саммите ОДКБ, который проходит в Москве, пишет ТАСС.

Президент добавил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, поэтому само их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы.

По его словам, ответ РФ на вхождение Финляндии и Швеции в НАТО будет зависеть от расширения инфраструктуры альянса, "проблемы создаются на голом месте".

НАТО выходит за рамки своего географического предназначения и пытается не лучшим образом влиять на другие регионы, считает Путин.