Группа сотрудников ЗАО «Азербайджанские железные дороги» сегодня провела акцию протеста в связи с урезанием заработной платы.

В акции в основном принимали участие проводники, которые заявили, что при зарплате в 379 манатов они получили лишь 229 манатов. С проблемой столкнулись более 400 проводников.

Комментируя журналистам сложившуюся ситуацию, в пресс-службе ЗАО заявили, что из-за простоя части работников в соответствии с законодательством было выплачено 2/3 от их заработной платы.