Ильхам Алиев подарил королеве Елизавете II скакуна по имени Шохрат видео
В рамках традиционного Виндзорского Королевского конного шоу королева Елизавета II приняла делегацию, возглавляемую президентом Федерации конного спорта Азербайджана Эльчином Гулиевым.
Как сообщает haqqin.az, королеве Елизавете II, которая всегда с большим интересом наблюдает за выступлениями представителей Азербайджана в рамках Виндзорского Королевского конного шоу, был передан подарок президента Азербайджана Ильхама Алиева – карабахский скакун Шохрат. Королеве был вручен и сертификат, в котором есть вся информация о скакуне.
Затем Елизавете II были вручены созданные известным азербайджанским скульптором Фаиком Гаджиевым скульптуры карабахского скакуна Алхан и дильбазского - Галхан.
Королева выразила благодарность за подарок и участие в Виндзорском Королевском конном шоу.