В Украине назвали главную горячую точку ближайших дней

В ближайшие дни главной "горячей точкой" фронта будет Северодонецк. Как передает УНИАН, об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил на брифинге.

"Они будут пробовать делать так называемое малое окружение. Большое окружение, которое они хотели сделать, - окружение всей нашей группировки на Донбассе – это уже нереалистично по состоянию на сейчас, особенно после нашего контрнаступления на севере и северо-востоке Харьковской области. Сейчас они сконцентрируются на Северодонецке", - подчеркнул советник министра внутренних дел.

Он убежден, что российские войска захлебнутся в боях с подразделениями ВСУ близ Северодонецка и не достигнут своих целей.