Сепаратисты Донбасса о подготовке эвакуации раненых украинских военных из «Азовстали»

Основатель батальона "Восток" из "ДНР" Александр Ходаковский, заявил, что готовится эвакуация раненых украинских военных из "Азовстали". Об этом пишет "Медуза".

"Группа парламентёров со стороны противника, вышедшая утром с белыми флагами, и встречная группа с нашей стороны определили маршрут выноса раненых, противник приступил к расчистке завалов, мы наблюдаем и не препятствуем", - заявил Ходаковский.

С украинской стороны подтверждений этому пока нет.