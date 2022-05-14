Российский аналог Google Play в день запуска подвергся атаке

Сайт российского магазина приложений NashStore, который был запущен 16 мая как альтернатива Google Play, работает с перебоями из-за мощной Ddos-атаки, сообщил Telegram сервиса.

В компании предупредили, что могут быть проблемы с доступом на сайт и скачиванием магазина. Специалисты компании принимают меры, чтобы минимизировать последствия атаки. Как сообщил гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, в течение этой недели организация "отбила более 10 атак, они никак не сказались на пользовательском опыте". "Но из-за атаки, которая началась сегодня с утра, (ситуация) гораздо сложнее", - отметил он.

С 16 мая было объявлено, что магазин приложений NashStore, разработанный для Android, теперь могут скачать все желающие с официального сайта nashstore.ru. Там доступны больше тысячи приложений, в том числе "Банки.ру", "Альфа-Банк", "РН-Карт" (топливная карта "Роснефть") и другие.