В США допускают, что Украине удастся отвоевать Крым и Донбасс

Вооруженные силы Украины уже отбросила российских солдат от Киева и Харькова, а потому логично предположить, что они также смогут освободить оккупированные Россией Крым и Донбасс. Об этом временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила в интервью "ЕП".

Соединенные Штаты, по словам дипломата, всегда признавали Крым и Донбасс украинскими. Она заверила, что в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы ВСУ выгнали армию РФ со всех оккупированных территорий и готовы наращивать поставки оружия столько, сколько потребуется.

«Мы хотим, чтобы Украина одержала победу в этой войне! И мы ежедневно работаем над тем, чтобы это произошло. США уже поставили в Украину больше оружия, чем любое другое государство, и мы будем продолжать это делать», - заявила Квин.

Подытоживая, дипломат отметила, что если ВСУ перейдет в контрнаступление, решение о том, как далеко отбрасывать российскую армию, будет зависеть только от Украины.