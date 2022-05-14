В Сабунчи нашли разложившееся тело ребенка
На территории Сабунчинского района Баку нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает lent.az.
Согласно информации, тело ребенка уже начало разлагаться.
По факту проводится расследование.
На территории Сабунчинского района Баку нашли тело новорожденного ребенка. Об этом сообщает lent.az.
Согласно информации, тело ребенка уже начало разлагаться.
По факту проводится расследование.
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