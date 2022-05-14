Greenpeace заблокировал танкер с российским топливом в британском порту
Greenpeace сообщил в понедельник, что активисты организации не пустили накануне и продолжают препятствовать прибытию в британский порт танкера с российским дизтопливом, передает РИА Новости.
"Активисты Greenpeace не позволили танкеру, перевозившему 33 тысячи тонн российского дизельного топлива, причалить в Эссексе. Стоимость топлива оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов", - отмечается в сообщении.
Утверждается, что 12 добровольцев Greenpeace, минуя охрану, поздно вечером в воскресенье проникли на причал терминала Navigator на Темзе и помешали танкеру "Андромеда" причалить и разгрузиться.
В организации напомнили, что ранее британский премьер Борис Джонсон призвал Европу прекратить покупать российское ископаемое топливо и призвал все порты Великобритании блокировать швартовку судов под российским флагом. "Но российское ископаемое топливо все еще проникает сюда, поэтому мы приняли меры", - заявляют в организации.
По данным Greenpeace, утром в понедельник полиция начала задержания, но несколько активистов все еще находятся на месте, препятствуя причалу танкера. Танкер стоит на якоре у побережья недалеко от Маргейта. В организации отслеживают российские танкеры, направляющиеся не только в Великобританию, но и в другие страны.