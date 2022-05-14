Greenpeace заблокировал танкер с российским топливом в британском порту

Greenpeace сообщил в понедельник, что активисты организации не пустили накануне и продолжают препятствовать прибытию в британский порт танкера с российским дизтопливом, передает РИА Новости.

"Активисты Greenpeace не позволили танкеру, перевозившему 33 тысячи тонн российского дизельного топлива, причалить в Эссексе. Стоимость топлива оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов", - отмечается в сообщении.

Утверждается, что 12 добровольцев Greenpeace, минуя охрану, поздно вечером в воскресенье проникли на причал терминала Navigator на Темзе и помешали танкеру "Андромеда" причалить и разгрузиться.