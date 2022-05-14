Шведские дипломаты пытаются переубедить Турцию

Команда шведских дипломатов отправится в Турцию для переговоров относительно возражений Анкары по вступлению Швеции в НАТО. Об этом заявил министр обороны Швеции Петер Хултквист, пишет DW.

В разговоре с журналистами перед официальным голосованием парламента Швеции за подачу заявки на членство, Хултквист сказал, что дипломаты проведут "обсуждение и диалог", чтобы увидеть, "о чем действительно идет речь".

Расширение НАТО требует одобрения всех 30 членов альянса и их парламентов.

Министр сказал, что депутаты проведут в понедельник парламентские дебаты о вступлении в НАТО, что рассматривается как формальность, поскольку большинство поддерживает этот шаг. Правительство планирует официально подать заявку позже в этот день.