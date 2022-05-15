Лидер Беларуси Александр Лукашенко считает, что странам Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужно отключиться от внешнего интернета. Это, по его мнению, улучшит информационную безопасность и поможет в борьбе с фейками, сообщает БелТа.

Лукашенко считает, что Запад атакует страны ОДКБ фейками в соцсетях. Это, по его словам, это грозит информационной безопасности.

"Против нас сейчас развернута гибридная война, составляющей частью которой является информационная война... Нужно активнее продвигать ОДКБ в социальных сетях, которые интенсивно используют наши западные оппоненты с целью действенного реагирования на фейки и информационные угрозы. Может быть, надо пойти по пути Китая в информационной борьбе в интернете", - сказал Лукашенко.