ОДКБ готова налаживать взаимодействие с НАТО
Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы к налаживанию практического взаимодействия с НАТО, передает ТАСС.
"Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в Евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора", - говорится в заявлении ОДКБ, опубликованном на сайте Кремля.