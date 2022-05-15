Путин: США в Украине разрабатывали биологическое оружие

Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а в Украине они, по сути, вели разработку биологического оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Москве, сообщает ТАСС.

"Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность", - констатировал глава российского государства.