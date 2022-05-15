Путин: США в Украине разрабатывали биологическое оружие
Американские биолаборатории на постсоветском пространстве занимаются сбором биологических материалов, изучают специфику распространения опасных заболеваний, а в Украине они, по сути, вели разработку биологического оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), который проходит в Москве, сообщает ТАСС.
"Мы давно били тревогу по поводу биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров. И они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность", - констатировал глава российского государства.
Он пояснил, что основная задача таких лабораторий - "сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний". "Теперь в ходе "спецоперации" в Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - указал Путин.
Кроме того, продолжил российский лидер, там отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве. "Рассчитываем в этой связи на поддержку коллегами скорейшей реализации российской инициативы о запуске в рамках ОДКБ работы профильного совета", - добавил он.