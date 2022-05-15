Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:05

Несколько недель демонстраций протестов в Армении с требованием отставки Никола Пашиняна, призвавшего армянское общество «понизить планку» в карабахском вопросе, ожидаемых оппозицией результатов так и не дали. Несмотря на то, что премьер-министр не отрекся публично от своих позиций по армяно-азербайджанским мирным переговорам, его положение как главы кабинета министров Армении по-прежнему оценивается, как стабильное. В результате оппозиция была вынуждена взять тайм-аут, чтобы перегруппировать свои ряды и выработать новую тактику.

По мнению наблюдателей, главной ошибкой оппозиции было стремление слепо копировать революционную технологию бескровного захвата власти, которую в 2018 году успешно использовал Никол Пашинян. Как и нынешний премьер в год своего триумфа, лидеры оппозиции маршировали из регионов в столицу, блокировали улицы Еревана, группами митинговали перед правительственными зданиями, а вечерами собирались на площади Франции, требуя, чтобы правительство немедленно ушло в отставку. Но чтобы повторить успех Пашиняна, лидерам армянской оппозиции не хватило самого главного – критической массы недовольных граждан. По подсчетам независимых наблюдателей, ежедневно на площади Франции в Ереване собирались не больше 12-15 тысяч протестующих, чего для революции, конечно же, ничтожно мало. Решающее большинство не поддержало демонстрации протеста, прежде всего потому, что ядро демонстрантов, стремившихся свергнуть Пашиняна, составляют представители прежнего, полностью дискредитировавшего себя коррупционно-криминального режима. В результате оппозиция решила разработать новую тактику протестной борьбы, о чем заявил в минувшие выходные один из лидеров армянского реваншизма дашнак Ишхан Васильевич Сагателян (он же вице-спикер парламента, представляющий политический блок «Армения»).

«На следующей неделе мы изменим тактику и сделаем так, чтобы поднять на ноги весь Ереван, - заявил Сагателян на брифинге в столице Армении 14 мая. – Такой потенциал у нас есть! Что нужно для отстранения нынешней власти? Усилить общественное давления до такой степени, чтобы госаппарат не смог полноценно обсуживать Пашиняна. Нужно увеличить объем общественных требований. Власть Пашиняна в агонии, она применяет позорную тактику, спецслужбы вызывают на допросы людей по событиям 9 ноября 2020 года, оказывают на них психологическое давление, применяют дифференцированные подходы к действиям оппозиции и действиям своих сторонников». А уже сутки спустя, выступая перед сторонниками на площади Франции, Сагателян озвучил обновленный план действий оппозиции. «Мы придадим движению сопротивления и нашей борьбе новый импульс, - заявил оппозиционер. – В понедельник, с восьми утра, начнутся массовые акции гражданского неповиновения, а также автопробеги, которые продолжатся в течение всего дня. Учитывая погодные условия, завтра митинга не будет, но наше движение выходит на новый, мощный виток. Я считаю очень важным днем вторник. В этот день, начиная с восьми утра, мы планируем провести акции неповиновения по всей столице и сформировать как минимум 80-100 групп, которые, отложив работу и повседневные дела, должны выйти на улицы Еревана. Те многотысячные митинги, которые мы обычно проводим вечерами, должны теперь проходить с утра, чтобы парализовать весь город!..» Анализируя измененную Сагателяном тактику протестов, наши источники в Ереване считают, что ничего принципиально нового в ней нет. Весь расчет строится на том, чтобы, разбив имеющийся в распоряжении лидеров реваншистов протестный потенциал на 80–100 групп (как уже отмечалось, речь идет о 12-15 тысячах человек), с утра пораньше парализовать весь Ереван. По мнению аналитиков, Сагателян придает слишком много внимания формам протестной борьбы, забывая о её содержании. По всей видимости, этот человек либо не понимает, либо всячески гонит от себя мысль о том, что традиционные националистические лозунги и призывы к реваншу, которые он генерирует, усиливают в большей части армянского социума страх перед вероятностью новой войны. Рядовых армян пугает псевдопатриотический и неприкрыто воинственный настрой Сагателяна, настаивающего на важности создания в Армении новой, «наступательной» армии.