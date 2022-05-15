Офис Зеленского раскритиковал предложение Макрона

Если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на публикацию Politico, в которой говорится, что Запад предлагает «сохранить России лицо», пусть даже и путем территориальных уступок со стороны Украины.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий, пишет Politico. Сохранить лицо после Бучи и Мариуполя? Удивительная логика, но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", - написал Подоляк в Twitter.

Отметим, президент Франции Эммануэль Макрон пытался добиться успеха в посредничестве между Украиной и Россией, предлагая президенту Владимиру Зеленскому уступки по суверенитету ради того, чтобы Путин мог сохранить лицо. Это предложение украинский лидер решительно отклонил. Об этом Зеленский заявил в интервью итальянским журналистам.