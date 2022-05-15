Корреспондент haqqin.az сообщает, что на состоявшемся 16 мая судебном заседании показания дал житель Имишли Вюсал Нифталиев. Свидетель сообщил, что лично не был знаком с Вильямом Гаджиевым, но обращался в Имишлинскую исполнительную власть за помощью в связи со сложным материальным положением: «Я был безработным... Поэтому и обратился за помощью».

По словам свидетеля, вскоре после его обращения в Имишлинскую районную власть ему сообщили, что государство выделило ему 7 тысяч манатов: «Я взял деньги из банка. На улице меня ждал главный бухгалтер ИВ Джамиль Мусаев. Я передал ему 6700 манатов, у меня же осталось всего 300».

Отвечая на вопросы сторон, Нифталиев рассказал, что обратиться в исполнительную власть за социальной помощью ему посоветовал Мусаев: «Об этом мне сказал Джамиль, но предупредил, что 300 манатов возьму я, а остальная сумма достанется главе».

Свидетеля попросили объяснить, почему он передал деньги Мусаеву. Нифталиев в очередной раз объяснил это своим тяжелым финансовым положением. «300 манатов как-то изменили вашу жизнь? Государство помогло вам материально. Эти деньги выделили вам как помощь. Почему вы отдали их?» - спросил адвокат Эльмар Керимов.

Тот же вопрос неожиданно задал свидетелю сам Вильям Гаджиев. «Так мы договорились с Джамилем», - ответил Нифталиев.

Позже судья объявил, что некоторые свидетели на заседание не явились. Бывший глава Имишли заявил суду, что даст показания после того, как будут допрошены все свидетели по уголовному делу: «Я ознакомился с материалами уголовного дела. Есть определенные пробелы. Все свидетели говорят, что они передавали деньги Рагиму Рагимову и Джамилю Мусаеву. Но эти вопросы не прояснены. Прежде всего давайте выясним, кто и почему присвоил средства, выделенные государством. По уголовному делу проходят четверо потерпевших. Их представители также должны быть допрошены. После этого я дам показания». Судья напомнил Гаджиеву, что тот имеет право вообще не давать показаний. «Нет, показания я дам, - не унимался подсудимый. - Но только после того, как будут допрошены все эти люди».

Суд продолжится 20 мая.