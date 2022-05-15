Простая «имишлинская арифметика»: 6 700 - Вильяму Гаджиеву, 300 - простому гражданину haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Корреспондент haqqin.az сообщает, что на состоявшемся 16 мая судебном заседании показания дал житель Имишли Вюсал Нифталиев. Свидетель сообщил, что лично не был знаком с Вильямом Гаджиевым, но обращался в Имишлинскую исполнительную власть за помощью в связи со сложным материальным положением: «Я был безработным... Поэтому и обратился за помощью».
По словам свидетеля, вскоре после его обращения в Имишлинскую районную власть ему сообщили, что государство выделило ему 7 тысяч манатов: «Я взял деньги из банка. На улице меня ждал главный бухгалтер ИВ Джамиль Мусаев. Я передал ему 6700 манатов, у меня же осталось всего 300».
Отвечая на вопросы сторон, Нифталиев рассказал, что обратиться в исполнительную власть за социальной помощью ему посоветовал Мусаев: «Об этом мне сказал Джамиль, но предупредил, что 300 манатов возьму я, а остальная сумма достанется главе».
Свидетеля попросили объяснить, почему он передал деньги Мусаеву. Нифталиев в очередной раз объяснил это своим тяжелым финансовым положением. «300 манатов как-то изменили вашу жизнь? Государство помогло вам материально. Эти деньги выделили вам как помощь. Почему вы отдали их?» - спросил адвокат Эльмар Керимов.
Тот же вопрос неожиданно задал свидетелю сам Вильям Гаджиев. «Так мы договорились с Джамилем», - ответил Нифталиев.
Позже судья объявил, что некоторые свидетели на заседание не явились. Бывший глава Имишли заявил суду, что даст показания после того, как будут допрошены все свидетели по уголовному делу: «Я ознакомился с материалами уголовного дела. Есть определенные пробелы. Все свидетели говорят, что они передавали деньги Рагиму Рагимову и Джамилю Мусаеву. Но эти вопросы не прояснены. Прежде всего давайте выясним, кто и почему присвоил средства, выделенные государством. По уголовному делу проходят четверо потерпевших. Их представители также должны быть допрошены. После этого я дам показания». Судья напомнил Гаджиеву, что тот имеет право вообще не давать показаний. «Нет, показания я дам, - не унимался подсудимый. - Но только после того, как будут допрошены все эти люди».
Суд продолжится 20 мая.