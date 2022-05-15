Жара в Европе не даст «Газпрому» пострадать
Европу, Азию и часть США ждет засушливое и жаркое лето. Такой прогноз опубликовала Служба по борьбе с изменением климата, которая является частью программы ЕС Copernicus, передает Bloomberg.
Судя по опубликованным схемам майского прогноза, в июне и июле аномальная температура ожидается не только на юге и в центре Европы, но и частично на северо-западе. В августе — в центральной части ЕС.
«Аномальные температуры могут подогреть спрос на природный газ для кондиционирования (производства электроэнергии)», — пишет в Twitter журналист Bloomberg Стефен Стапжинский.
Стапжинский отмечает, что жаркое лето обещают и в Азии — Китаю и Японии, которые являются крупнейшими потребителями СПГ: «Сейчас они воздерживаются от пополнения запасов из-за высоких спотовых цен».
Ученые заявили, что существует вероятность от 70% до 100%, что температура на северо-востоке США, в Испании, Франции и Италии будет значительно выше средней с июня по август. В то же время вероятность осадков ниже нормы в Центральной Европе, Франции, Испании и на северо-западе США составляет более 50%.
Модель Copernicus объединяет данные ученых из Великобритании, Франции, Германии, Италии и США. Программа ЕС использует миллиарды измерений со спутников, кораблей, самолетов и метеостанций по всему миру для своих ежемесячных и сезонных прогнозов.