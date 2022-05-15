Жара в Европе не даст «Газпрому» пострадать

Европу, Азию и часть США ждет засушливое и жаркое лето. Такой прогноз опубликовала Служба по борьбе с изменением климата, которая является частью программы ЕС Copernicus, передает Bloomberg.

Судя по опубликованным схемам майского прогноза, в июне и июле аномальная температура ожидается не только на юге и в центре Европы, но и частично на северо-западе. В августе — в центральной части ЕС.

«Аномальные температуры могут подогреть спрос на природный газ для кондиционирования (производства электроэнергии)», — пишет в Twitter журналист Bloomberg Стефен Стапжинский.